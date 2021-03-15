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敦泰盤中亮燈漲停 股價創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠敦泰（3545）近期股價持續衝高，今(15)日盤中股價幾度亮燈，衝到漲停價135元，創合併旭曜之後的歷史高點。

近期本土法人對敦泰青睞有加，投信對其連二買，自營商則連三買。

敦泰去年營收與獲利雙創新高，合併營收為138億元，年增51％，每股純益為3.97元，該公司陸續反映部分成本，對客戶調升報價，預期對其營收、毛利與獲利都將有所助益。

敦泰2月合併營收為14.68億元，月增8％，累計前兩月合併營收為28.26億元，年增約六成。

展望本季，敦泰指出，第1季為產業傳統淡季，預估整體出貨量將較上季下滑。但其產品售價預調已大致完成，總體營運表現估計將比去年同期來得樂觀。

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