益登盤中拉第三根漲停 股價衝上2004年7月來高點

半導體通路商益登（3048）日前公布擬配發1.9元現金股利與股票股利，現金殖利率相當誘人，帶動股價連續兩天漲停後，今（15）日盤中股價持續上衝，再攻漲停價34元，股價衝上2004年7月以來的高點。

益登2月合併營收為62.24億元，月減35％，但年增6.2％，累計前兩月合併營收為158.02億元，年增約二成。

益登去年表現亮眼，業績達1,085.22億元，年增12％，首度破千億元大關，創歷史新高，獲利6.97億元，也同攀歷史高峰，每股純益3.13元。