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京元電去年每股純益2.97元 創歷年新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

IC測試大廠京元電 (2449）今日公布去年財報，去年第4季稅後純益 6.94 億元，季減 27.9%，年減 31.4%，每股稅後純益 0.56 元；全年稅後純益 36.37 億元，年增 19.6%，每股稅後純益 2.97 元，創歷年新高。；

京元電董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 1.8 元現金股利，並以資本公積發放 0.2 元現金股利，合計每股配息2元，依今天收盤價 39.9 元計算，殖利率約 5.0%。

京元電董事會也通過，為因應全球製造供應鏈可能變化，逐步布局在地化、吸引及激勵優秀專業人才，以提高集團全球競爭力，旗下蘇州京隆科技規劃在大陸A股上市並準備提出申請；此案將在6月9日股東常會通過後辦理。

京元電表示，蘇州京隆是透過子公司KYEC Microelectronics，於2002年9月設立100%持股的孫公司，實收資本額約1817萬美元。前年京隆科技吸收合併集團另一孫公司震坤科技全數股權，成為兼具封裝和測試的封測廠。

京元電指出，京隆2019年合併營收27.24億元、年增達62.3％，營益率自5.7%跳升至25.8%，稅後純益6.52億元、年增近2.24倍；去年前三季稅後純益10.28億元、年增達2.24倍，已超越前年全年表現。

京元電表示，京隆若順利在上海或深圳證券交易所掛牌上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，優化集團財務結構、擴大產業規模，提升財務調度靈活性，募集資金可用於擴建產線、投資設備進而提升產能等。

京元電 股利

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