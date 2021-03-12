群聯基本面強勁外資力挺 早盤股價創13年來新高

群聯（8299）昨日舉行公布去年營運表現並對今年展望持續樂觀，美系外資法人也出具最新報告，看好今年群聯營運將符合公司預期成長，該美系外資並調升群聯目標價，由原本的525元，一口氣調升至600元，在去年財報表現亮眼及外資力挺下，今（12）日早盤群聯股價也創下13年來新高。

群聯股價今日在基本面表現強勁，加上外資法人最新報告也大動作調升目標價之下，今日早盤該股開高之後，股價持續衝高，盤中股價高點來到494元，股價創下2007年8月以來，即近13年的股價長線新高，後市有機會向上挑戰500元大關。

群聯去年全年度合併營收也創下歷史新高達484.96億元，較前年成長將近9%，全年稅後純益達到87.07億元，年增率91.65%，全年每股稅後純益44.14元，均刷新歷史同期新高。

最新研究報告指出，群聯3月的平均出貨價格將持續上漲，該公司對今年營運也維持樂觀，此外，外資也肯定群聯持續增加非消費類的接單比重提升，並認為營運及接單結構改善有利於未來營運表現。

同時，該美系外資也認同若今年群聯出貨維持去年水準，在漲價效應下，群聯今年營收可望成長20%以上，該外資並將群聯目標價由原本的525元，調升至600元，並重申買進建議。