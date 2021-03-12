聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積17日除息 投資教戰
台積電將在17日除息2.5元，股價走勢備受市場關注。法人指出，在市場氛圍壓抑以及現金股息殖利率僅1.64%的牽制下，預期除息前的多頭行情有限，參與除息的效益也不高，不妨待除息後再布局。
若為一般長線投資人，則能於任何時點分批布局，600元可視為中長線逢低承接的機會。
台積電昨（11）日股價重返600元，上漲12元收609元，外資仍站在賣方，但賣超縮減至連九賣來最少的1,238張，累計連九賣共賣超16萬張、持股比由75.3%降至74.9%；累計今年來外資共賣超台積電39.2萬張、賣超金額達2,449億元。昨日買進台積電仍以投信與壽險業為主。
回顧台積電過往季配息紀錄，填息天數介於一至15天，表現穩健，多能吸引買盤搶先卡位，惟就台積電近期表現來看，其自2月下旬開始相繼跌破短期均線，600元關卡更幾度失守，短線多空較量，連帶影響除息行情氛圍。
群益投顧董事長蔡明彥指出，若考量高填息機率，台積電仍是可以考慮參加除息的標的，預期台積電除息前的價格在600元~680元區間震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言