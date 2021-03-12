台積17日除息 投資教戰

台積電將在17日除息2.5元，股價走勢備受市場關注。法人指出，在市場氛圍壓抑以及現金股息殖利率僅1.64%的牽制下，預期除息前的多頭行情有限，參與除息的效益也不高，不妨待除息後再布局。

若為一般長線投資人，則能於任何時點分批布局，600元可視為中長線逢低承接的機會。

台積電昨（11）日股價重返600元，上漲12元收609元，外資仍站在賣方，但賣超縮減至連九賣來最少的1,238張，累計連九賣共賣超16萬張、持股比由75.3%降至74.9%；累計今年來外資共賣超台積電39.2萬張、賣超金額達2,449億元。昨日買進台積電仍以投信與壽險業為主。

回顧台積電過往季配息紀錄，填息天數介於一至15天，表現穩健，多能吸引買盤搶先卡位，惟就台積電近期表現來看，其自2月下旬開始相繼跌破短期均線，600元關卡更幾度失守，短線多空較量，連帶影響除息行情氛圍。

群益投顧董事長蔡明彥指出，若考量高填息機率，台積電仍是可以考慮參加除息的標的，預期台積電除息前的價格在600元~680元區間震盪。