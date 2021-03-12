聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積17日除息 投資教戰

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台積電將在17日除息2.5元，股價走勢備受市場關注。法人指出，在市場氛圍壓抑以及現金股息殖利率僅1.64%的牽制下，預期除息前的多頭行情有限，參與除息的效益也不高，不妨待除息後再布局。

若為一般長線投資人，則能於任何時點分批布局，600元可視為中長線逢低承接的機會。

台積電昨（11）日股價重返600元，上漲12元收609元，外資仍站在賣方，但賣超縮減至連九賣來最少的1,238張，累計連九賣共賣超16萬張、持股比由75.3%降至74.9%；累計今年來外資共賣超台積電39.2萬張、賣超金額達2,449億元。昨日買進台積電仍以投信與壽險業為主。

回顧台積電過往季配息紀錄，填息天數介於一至15天，表現穩健，多能吸引買盤搶先卡位，惟就台積電近期表現來看，其自2月下旬開始相繼跌破短期均線，600元關卡更幾度失守，短線多空較量，連帶影響除息行情氛圍。

群益投顧董事長蔡明彥指出，若考量高填息機率，台積電仍是可以考慮參加除息的標的，預期台積電除息前的價格在600元~680元區間震盪。

台積電 除息

延伸閱讀

中芯14奈米追上台積電 下個目標是「它」

台積電2月營收創同期新高 盤中股價翻紅站上605元

台指期開盤漲66點 台積電開盤跌3元

巴隆：台灣乾旱將影響到蘋果、特斯拉

相關新聞

台積17日除息 投資教戰

台積電將在17日除息2.5元，股價走勢備受市場關注。法人指出，在市場氛圍壓抑以及現金股息殖利率僅1.64%的牽制下，預期...

亞系外資看好遊戲硬體出貨向上 喊買微星、華碩

亞系外資在亞洲遊戲硬體廠商中，點名看好微星（2377）、華碩（2357），給予兩家公司買進評等，同時調高目標價，分別上調...

記憶體族群旺 外資首評喊買旺宏、目標價55元

研調機構看好DRAM合約價格第1季上揚，記憶體廠營運將進入正循環，美系外資首評旺宏（2337）給予買進評等，目標價上看5...

台積電2月營收創同期新高 盤中股價翻紅站上605元

台積電（2330）2月合併營收首度突破千億元，寫下歷年同期新高，但仍是持續遭外資賣超中，統計已連八賣，加上ADR周三收跌...

康舒斥資3億 衝刺綠能

電源大廠康舒康舒（6282）董事會昨（10）日決議，為加速太陽能發電事業發展，將斥資3.3億元，取得太陽能發電平台商星泓...

詮欣去年EPS 2.01元 拚逐季增

詮欣（6205）昨（10）日公布2020年全年稅後純益為1.43億元，年增27.6%，每股純益2.01元，優於2019年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。