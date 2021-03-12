國巨去年大賺 將發債百億

國巨昨（11）日公布去年第4季每股純益7.51元，為八季來高點，全年大賺129.8億元，年增近87%，每股純益（EPS）27.58元，為歷史次高，公司樂觀看本季營運，將持續拉高產能利用率，並提升高階應用，衝刺業績。

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國巨董事會並決議，將發行上限100億元無擔保普通公司債。國巨受惠併購效益，去年獲利衝高，市場關注是否將透過募資再發動併購擴張版圖，帶動營運邁向新高峰。

國巨昨天股價大漲5.8%、收565元。

國巨去年第4季稅後純益37.07億元，季增2.2%，年增315%，EPS達7.51元，其中，因新台幣強勢，匯損影響每股純益近2元，若扣除匯率變數，單季賺近一個股本。

根據國巨財報，去年第4季毛利率38%，季增0.6個百分點，年增4.5個百分點；營益率22.9%，季減2.2個百分點、年增6.1個百分點。全年稅後純益129.8億元，年增86.9%，EPS 27.58元。

國巨表示，去年第4季每股純益攀上八季來高點，主要是合併美商基美（KEMET）的併購效益持續發揮，加上大中華廠區產能利用率逐步提升，以及客戶訂單需求暢旺。

展望本季，國巨看好，客戶端強勁需求，已逐步提升大中華廠區的產能利用率因應，審慎樂觀應對業績及營運展望，同時也將持續優化產品與客戶組合的結構性轉變，聚焦高階規格的車用、工業、航太、醫療及5G、物聯網（IoT）等利基市場。

國巨日前公布2月營收約70億元，雖然受工作天數較少影響而月減12.6%，但仍是歷年最旺的2月，並較去年同期大增161.1%。前二月營收150.18億元，較去年同期大增150.9%，也是歷年同期最佳。

法人預估，國巨集團本季業績可望超過230億元，較去年第4季增加約3%到4%，拚單季次高，優於以往首季業績季減趨勢。首季毛利率估逼近38.5%，單季獲利可超過44億元，季增15%以上，EPS逼近9元。

國巨董事會並決議，擬發行無擔保普通公司債，未來視發行市場狀況一次或分次發行，發行總額以100億元為上限，每張面額100萬元，發行價格按票面十足發行，發行期間不超過十年，採固定利率發行，將用以充實營運資金、償還借款及支應業務擴展等中長期資金需求。