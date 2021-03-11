亞系外資看好遊戲硬體出貨向上 喊買微星、華碩

亞系外資在亞洲遊戲硬體廠商中，點名看好微星（2377）、華碩（2357），給予兩家公司買進評等，同時調高目標價，分別上調至200元、390元；微星、華碩今（11）日開高，盤中漲幅分別達4.42%、2.08%。

亞系外資在最新亞洲遊戲硬體報告中看好遊戲硬體出貨向上，認為GPU供應增加及新興遊戲需求帶動短線成長超出預期，由於新品普及率還不高，顯示出今年及明年的更換周期仍將延續。

亞系外資調高微星今年第1季營收成長預估至季增8%，較以往第1季營收約是持平到季減1成的表現優，調高微星今年每股盈餘預估，幅度9%；亞系外資給予微星買進評等，目標價由180元調高至200元，預估股價潛在上漲空間36%。

亞系外資調降華碩今年第1季營收預估為季減6%，較以往首季大多季減15~20%的表現優，調高華碩今年每股盈餘預估，幅度4%；亞系外資給予華碩買進評等，目標價由350元調高至390元，預估股價潛在上漲空間25%。

微星2月營收132.56億元，年增63%，累計前2月營收302.78億元，年增66%，亞系外資喊買及調高目標價，今日以148.5元開高，一度拉升至154元；華碩以315元開出，一度拉升至319.5元。