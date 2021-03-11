快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

亞系外資看好遊戲硬體出貨向上 喊買微星、華碩

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

亞系外資在亞洲遊戲硬體廠商中，點名看好微星（2377）、華碩（2357），給予兩家公司買進評等，同時調高目標價，分別上調至200元、390元；微星、華碩今（11）日開高，盤中漲幅分別達4.42%、2.08%。

亞系外資在最新亞洲遊戲硬體報告中看好遊戲硬體出貨向上，認為GPU供應增加及新興遊戲需求帶動短線成長超出預期，由於新品普及率還不高，顯示出今年及明年的更換周期仍將延續。

亞系外資調高微星今年第1季營收成長預估至季增8%，較以往第1季營收約是持平到季減1成的表現優，調高微星今年每股盈餘預估，幅度9%；亞系外資給予微星買進評等，目標價由180元調高至200元，預估股價潛在上漲空間36%。

亞系外資調降華碩今年第1季營收預估為季減6%，較以往首季大多季減15~20%的表現優，調高華碩今年每股盈餘預估，幅度4%；亞系外資給予華碩買進評等，目標價由350元調高至390元，預估股價潛在上漲空間25%。

微星2月營收132.56億元，年增63%，累計前2月營收302.78億元，年增66%，亞系外資喊買及調高目標價，今日以148.5元開高，一度拉升至154元；華碩以315元開出，一度拉升至319.5元。

華碩 微星

延伸閱讀

宏碁、華碩 同寫佳績

SK海力士證實華碩ROG Phone 5 將搭載最高18GB記憶體規格

華碩電競手機 硬體大升級

鼓勵國產化 鴻海、華碩受惠

相關新聞

記憶體族群旺 外資首評喊買旺宏、目標價55元

研調機構看好DRAM合約價格第1季上揚，記憶體廠營運將進入正循環，美系外資首評旺宏（2337）給予買進評等，目標價上看5...

台積電2月營收創同期新高 盤中股價翻紅站上605元

台積電（2330）2月合併營收首度突破千億元，寫下歷年同期新高，但仍是持續遭外資賣超中，統計已連八賣，加上ADR周三收跌...

康舒斥資3億 衝刺綠能

電源大廠康舒康舒（6282）董事會昨（10）日決議，為加速太陽能發電事業發展，將斥資3.3億元，取得太陽能發電平台商星泓...

詮欣去年EPS 2.01元 拚逐季增

詮欣（6205）昨（10）日公布2020年全年稅後純益為1.43億元，年增27.6%，每股純益2.01元，優於2019年...

中華電 上月每股賺0.38元

電信三雄昨（10）日公布2月營運表現，中華電信（2412）2月每股純益0.38元，今年前二月每股純益0.78元，均拿下每...

群光 去年EPS 7.8元

群光電子（2385）2020年營收、毛利、營業利益均創新高，稅後純益與每股純益亦寫下歷史次高。去年全年營收950.82億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。