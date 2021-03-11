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記憶體族群旺 外資首評喊買旺宏、目標價55元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
記憶體廠營運將進入正循環. 報系資料照
記憶體廠營運將進入正循環. 報系資料照

研調機構看好DRAM合約價格第1季上揚，記憶體廠營運將進入正循環，美系外資首評旺宏（2337）給予買進評等，目標價上看55元，主要是看好旺宏在NOR Flash的領導地位，預估2021～2023旺宏毛利率將恢復至35～40%；記憶體股旺宏、華邦電（2344）2月營收佳，今（11）日股價齊漲，盤中漲幅分別達2.74%、4.09%。

美系外資最新報告表示，NOR Flash需求在2005~2015年出現縮減，但2016年開始復甦，預估NOR Flash從今年到2023年出貨量每年將可增加6～10%，預估旺宏同時間的銷售年複合成長率達10%。

美系外資認為，在NOR Flash市場供應良好下，中長期將不會出現嚴重的供過於求；美系外資表示，在NOR Flash價格樂觀、產品組合更好、汽車及工業產品需求更多下，將推升旺宏毛利率洃復成長周期，預估2021～2023毛利率將可達35～40%。

美系外資預估旺宏2021～2023年配息將達1.6～2.5元現金股利，股息殖利率約3～4%；看好旺宏投資價值，首次將旺宏納入追蹤個股，目標價上看55元，預估股價仍有31%上漲空間。

記憶體廠2月營收表現不錯，旺宏2月營收30.13億元，創歷年同期新高，月增0.2%，年增8.5%，累計前2月合併營收60.19 億元，年增8.8%；公司看好今年3大產品線展望樂觀，目前來看，Nor Flash後市供給仍將呈現缺貨情況，加上汽車及工業應用領域的應用提升，對今年記憶體整體市況維持正向看法。

華邦電2月合併營收64.54億元，月減6.5%，年增73.25%；累計今年前2月合併營收133.58億元，年增80.31%。

研調機構看好DRAM合約價格本季呈現上揚，持續推升記憶體廠營運進入正循環，將進一步拉升營收及獲利的表現；美系外資首評旺宏喊買，今日以42.5元開高，一度拉升至43.2元，盤中漲幅2.74%；華邦電早盤以27.05元開出，一度拉升至28.1元，盤中漲幅逾4%。

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