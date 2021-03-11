緯創軟體擬配5元現金股利、殖利率5.3% 早盤股價攻百元

IT服務領導廠商緯創軟體（4953）董事會通過2020年度財務報告，2020年合併營收新台幣51億元，本期淨利4.66億元，基本每股盈餘為7.06元，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬分配5元現金股利，若以昨日收盤價94.2元計算，現金殖利率為5.3%。今（11）日早盤緯創軟體大漲超過4%，盤中最高來到每股99.2元，企圖攻上百元大關。

該公司2020年度合併營收為51億元，年減4%，毛利率年增1.3個百分點至25.8%；營業利益達4.85億元，年增10.5%，營益率年增1.3個百分點至9.5%；本期淨利為4.66億元，年增12.8%，淨利率年增1.3個百分點至9.1%。2020年歷經全球經濟環境嚴峻考驗，公司積極提升管理綜效，利潤指標三率齊揚，達歷年新高的佳績，獲利連五年成長。基本每股盈餘同時締造歷史同期新猷，達新7.06元。

緯軟於董事會同步通過2020年度盈餘分派案，每股擬配發現金股利5元，以基本每股盈餘7.06元計算，股利發放率達71%；緯軟預計於5月31日召開股東會，今日也將舉辦法說會。

展望2021年，公司樂觀看待相關資訊服務需求的成長性，預期營收將重回成長軌道，並維持健康獲利。