聯發科好旺 拚財測超標

聯發科昨（10）日公布2月合併營收約325.5億元，雖然受工作天數減少而較元月減少7.8％，但衰退幅度比市場預期低，並較去年同期大增78.6％，是歷來最旺2月。法人看好，聯發科本季營收可望輕鬆達成財測，甚至超標演出，單季合併營收將首度跨越千億元大關，創新高。

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聯發科近期股價於2月中登上歷史新高價1,010元後回檔修正，昨日股價下跌15元，收在864元，外資連五賣，累計賣超約1萬張，投信連七買。隨著營收超水準演出，法人預期外資在連日賣超調節後，有望啟動認錯回補行情。

聯發科2月營收連續七個月站穩300億元，並且是歷史單月第五高佳績，凸顯手機市場需求暢旺，降低聯發科受工作天數較少的負面影響。累計聯發科前二月合併營收近678.9億元，年增78.4％。

聯發科先前在法說會釋出本季營收財測，估計以美元兌新台幣匯率1：27.9計算，本季合併營收將落在964億至1,041億元，季增8％以內，並較去年同期大增58％到71％。

法人指出，聯發科前二月合併營收已近680億元，換算3月合併營收只要超越285億元，即可達到本季營收財測區間低標，若3月營收超越362億元，則能達到單季營收千億元以上高標水平。隨著3月工作天數恢復正常，對照往年3月業績月增幅度軌跡來看，本季業績很有機會可超越財測。

在各產品線齊發威助攻之下，聯發科營運屢創紀錄，去年營收首破百億美元，且三大產品線都有雙位數年成長率，去年淨利近414.4億元，為歷史次高，年增78.6％，每股純益26.01元。

聯發科執行長蔡力行先前於法說會表示，即使新台幣持續升值，相信今年仍是營收強勁成長的一年，將在各領域有優於市場的表現。

今年全球晶圓代工產能吃緊，外界預期，聯發科手機晶片有台積電產能支援，供貨應不是問題，後續出貨表現就看晶片被客戶端採用與市場銷售的進度而定。