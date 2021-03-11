聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科好旺 拚財測超標

經濟日報 / 記者鐘惠玲╱台北報導
聯發科2月合併營收約325.5億元，雖然受工作天數減少而較元月減少7.8%，但衰退幅度比市場預期低，並較去年同期大增78.6%，是歷來最旺2月。（本報系資料庫）
聯發科2月合併營收約325.5億元，雖然受工作天數減少而較元月減少7.8%，但衰退幅度比市場預期低，並較去年同期大增78.6%，是歷來最旺2月。（本報系資料庫）

聯發科昨（10）日公布2月合併營收約325.5億元，雖然受工作天數減少而較元月減少7.8％，但衰退幅度比市場預期低，並較去年同期大增78.6％，是歷來最旺2月。法人看好，聯發科本季營收可望輕鬆達成財測，甚至超標演出，單季合併營收將首度跨越千億元大關，創新高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科近期股價於2月中登上歷史新高價1,010元後回檔修正，昨日股價下跌15元，收在864元，外資連五賣，累計賣超約1萬張，投信連七買。隨著營收超水準演出，法人預期外資在連日賣超調節後，有望啟動認錯回補行情。

聯發科2月營收連續七個月站穩300億元，並且是歷史單月第五高佳績，凸顯手機市場需求暢旺，降低聯發科受工作天數較少的負面影響。累計聯發科前二月合併營收近678.9億元，年增78.4％。

聯發科先前在法說會釋出本季營收財測，估計以美元兌新台幣匯率1：27.9計算，本季合併營收將落在964億至1,041億元，季增8％以內，並較去年同期大增58％到71％。

法人指出，聯發科前二月合併營收已近680億元，換算3月合併營收只要超越285億元，即可達到本季營收財測區間低標，若3月營收超越362億元，則能達到單季營收千億元以上高標水平。隨著3月工作天數恢復正常，對照往年3月業績月增幅度軌跡來看，本季業績很有機會可超越財測。

在各產品線齊發威助攻之下，聯發科營運屢創紀錄，去年營收首破百億美元，且三大產品線都有雙位數年成長率，去年淨利近414.4億元，為歷史次高，年增78.6％，每股純益26.01元。

聯發科執行長蔡力行先前於法說會表示，即使新台幣持續升值，相信今年仍是營收強勁成長的一年，將在各領域有優於市場的表現。

今年全球晶圓代工產能吃緊，外界預期，聯發科手機晶片有台積電產能支援，供貨應不是問題，後續出貨表現就看晶片被客戶端採用與市場銷售的進度而定。

營收 聯發科

延伸閱讀

台積電2月營收1,065.34億 月減15.9%、年增14.1%

信驊、緯穎 外資升財測

全民權證／聯發科 二檔搶眼

謝金河：鴻海MIH若能使力 在台灣資本市場地位將不同

相關新聞

台積2月驚艷 營收突破千億

台積電昨（10）日公布2月合併營收約1,065.3億元，雖因農曆年期間工作天數減少，月減15.9%，但仍較去年同期增加1...

和碩遇逆風 2月營收探八年低點

蘋果iPhone 12 mini銷售失色，重創主力代工廠和碩。和碩昨（10）日公布2月合併營收驟降至約537.7億元，較...

聯發科好旺 拚財測超標

聯發科昨（10）日公布2月合併營收約325.5億元，雖然受工作天數減少而較元月減少7.8％，但衰退幅度比市場預期低，並較...

大聯大2月營收476.82億元 年增27.5% 為歷年同期新高

IC通路龍頭大聯大（3702）今日公布2月營收476.82億元，雖比1月22.23%，年增達27.5%，為歷年同期新高。

外資目標價喊3,326元 矽力早盤直衝漲停

中國工信部重申大陸今年將建置60萬座基地台，滙豐證券指出，中國加速5G布建速度，有利矽力-KY（6415）電源管理IC飛...

廣達、仁寶2月營收 同期最佳

廣達昨（9）日公布2月合併營收801.47億元，月減15.1%，年增62.9%，其中，2月筆電出貨600萬台，營收及出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。