台積2月驚艷 營收突破千億

台積電昨（10）日公布2月合併營收約1,065.3億元，雖因農曆年期間工作天數減少，月減15.9%，但仍較去年同期增加14.1%，並首度在2月營收突破千億元大關，創歷年同期新高。

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台積電前二月合併營收約2,332.8億元，年增18.4%，是歷來同期最佳，達成本季營收財測目標逾64%。

法人認為，若無意外，台積電本季營運可望順利達成單季營收創新高的財測目標。

台積電先前預期，本季合併營收約127億美元至130億美元，以美元計算將季成長，挑戰單季新高。

台積電以1美元兌新台幣27.95元基礎，首季營收換算新台幣約3,549.65億元至約3,633.5億元，依據該基礎計算，3月營收介於1,216.82億元至約1,300.67億元。

若台積電順利達成本季營收財測，3月合併營收將月增14.2%至約22%，並有望持續優於去年同期。

台積電基本面持續增溫態勢不變，但近期股價受外資摜壓與市場雜音干擾，失守600元整數關卡，昨日以597元收市，上漲2元，外資賣超2,177張，連續八個交易日賣超累計15.9萬餘張。周三ADR早盤漲逾1%。

台積電跨國布局備受各界重視，去年宣布將在美國亞利桑那州興建第二個晶圓廠，就近服務客戶和夥伴，並開出多項補助與福利，尋找勇於赴美的人才。

市場調查數據顯示，台積電客戶群過半數來自美系IC設計公司與系統商，近期研究機構IC Insights發布最新市場預測，調升全球IC市場產值，從原先估計年增12%調高至19%。IC出貨量成長與終端需求穩定增加，持續帶動晶圓代工投片需求。

因應業務與技術開發需求，台積電今年徵才約9,000人，挑戰新高，多數投入先進製程所需。

台積電16奈米以下先進製程需求穩定放量，雖然公司一向不評論單一客戶訊息，但法人與分析師推估，訂單來自蘋果、超微與聯發科、英特爾GPU委外與博通、賽靈思等應用需求，終端產品橫跨高速運算、5G智慧裝置等領域，估計5奈米今年營收占比將上看25%，在多元應用推升下，營收占比將同步創高。