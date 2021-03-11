和碩遇逆風 2月營收探八年低點

蘋果iPhone 12 mini銷售失色，重創主力代工廠和碩。和碩昨（10）日公布2月合併營收驟降至約537.7億元，較元月大減近35%，下探八年來單月新低。日經新聞披露，蘋果將大砍上半年iPhone 12 mini訂單，下修幅度高達七成，市場憂心和碩短期難走出營運逆風期。

圖／經濟日報提供

日經新聞報導，知情人士表示，蘋果近期大砍今年上半年原訂iPhone生產總量目標，與去年12月的計畫相較，今年上半年iPhone總訂單量減少約20%，其中大多來自售價最便宜、螢幕尺寸最小的iPhone 12 mini。

蘋果iPhone 12系列共推出四款機種，以iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max這兩款大尺寸機種銷售最好，但iPhone 12 mini人氣始終低迷，迫使蘋果下修上半年iPhone訂單量，而因為iPhone 12 mini砍單幅度高達七成，使得總體iPhone生產量因而比原預期減少二成。

日經說，這項產量調整，是廣泛調校去年底所訂生產計畫的一環。消息來源透露，蘋果去年底原本告訴供應商，今年前六個月，要備妥確保能夠產出9,600萬支iPhone 12全系列手機的零件。iPhone全數生產訂單，除了12系列，還有舊款iPhone 11和iPhone SE機種。

蘋果將今年上半年iPhone總產量目標降為7,500萬支，雖然縮水約兩成，與去年同期相較仍略有成長。此外蘋果也對供應商說，今年全年的iPhone總產量2.3億支的目標不變，預估年成長率11%。

日經引述多個消息來源，指出iPhone 12 mini產量變動最大，有供應商被通知到6月為止完全停止製造mini所需零件。最保守的估計指出，蘋果上半年可能大砍mini原訂產量超過70%。iPhone 12 mini由和碩代工，蘋果大砍訂單重創和碩，由於部分零組件可轉至大尺寸機種使用，對台積電等供應商影響不大。

因iPhone 12 mini買氣不振，和碩去年12月起營收連續三個月下滑，2月驟降至537.8億元，月減34.8%，年減34.3%，創八個月來單月低點；今年前二月合併營收為1,361.98億元，年減23.3%。

和碩指出，2月營收相較元月下滑，主要受到三大業務（資訊產品、消費性電子及通訊產品）皆步入傳統淡季，加上2月適逢農曆春節，工作天數減少，零組件缺貨也影響產品出貨。