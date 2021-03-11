詮欣去年EPS 2.01元 拚逐季增

經濟日報 / 記者蕭君暉╱台北報導

詮欣（6205）昨（10）日公布2020年全年稅後純益為1.43億元，年增27.6%，每股純益2.01元，優於2019年的1.57元，法人預估，今年在筆電，車用，網通資料中心三大產品線助攻下，業績可望年增五成。

詮欣擬配發1.5元現金股利，盈餘配發率約74.6%，將在6月24日舉行股東會。詮欣去年第4季稅後純益2,500萬元，季減39%，年增127%，每股純益0.37元，優於2019年同期的0.15元。

展望今年業績，詮欣相當樂觀，在車用、筆電與網通資料中心伺服器三大新產品推升下，法人預估，今年營收將成長50%，獲利成長幅度優於營收成長幅度。

在車用產品方面，詮欣表示，2021年車用產品業績將成長九成，主要是乙太網路、ADAS相關與Type C等產品進入量產，三大客戶包括賓士、BMW與福斯集團。車用產品今年是逐季成長，2021年車用占營收比重將達10%。

詮欣在車用產品從原有車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS相關連接器及線束，並由二線供應商升格為一線供應商，終端客戶涵蓋歐洲各大品牌車廠，新產品預計3月放量出貨。

詮欣 營收

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