群光 去年EPS 7.8元

群光電子（2385）2020年營收、毛利、營業利益均創新高，稅後純益與每股純益亦寫下歷史次高。去年全年營收950.82億元，年增3%，稅後純益54.67億元，每股純益7.8元。

2020年毛利率18.7%，年增1.1個百分點，帶動毛利年增9%；營業利益率來到8.1%，年增1.3個百分點，大幅提升營業利益年增22%；毛利率創下21年新高，營業利益率則是13年新高。

群光今年已通過將配發5.5元現金股利，總配發率為70.5%，配息率連八年維持七成以上，現金殖利率5.8%。

疫情帶動宅經濟，提升NB、Chromebook Gaming PC及Tablet的需求，尤其Chromebook在Learn from Home的趨勢下需求暢旺，各相關供應商均衝刺產能。

根據IDC最新報告，Tablet去年成長13.6%，緊追NB的26.4%高成長率。法人表示，群光鍵盤市占居全球第一名，NB、Chromebook、Gaming及高價Tablet鍵盤均為市場領導者，預期今年在產能滿載下將大幅受惠。

在AIoT萬物聯網趨勢下，影像成為大數據中重要的資料來源，愈來愈多的AIoT裝置需要裝設眼睛，也就是影像模組。群光長期布局影像產品，在智慧家庭的智慧門鈴、IP Cam等消費性產品均獲國際大廠肯定。

法人透露，群光未來影像產品組合將往高附加價值推進，推出專業AI影像產品並進入新的應用市場，如高階的商用監控市場、運用於車隊管理的駕駛監測系統(DMS)、智慧影音會議系統及醫療影像產品等。

群光近年來多角化經營，產品組合多角化，製造基地也是多角化，積極推動多元化產品進入新市場，製造基地從中國大陸延伸至泰國，為客戶提供彈性的製造解決方案，更大幅降低地緣政治風險。

法人認為，多角化策略充分顯現於今年的影像產品中，持續研發創新，更加深客戶對群光技術及靈活策略的信任，加上今年泰國新廠本季底即可無縫接軌泰國舊廠，產能新增配合新品開發，今年營收可望突破千億元大關，再創新高。