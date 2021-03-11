康舒斥資3億 衝刺綠能

電源大廠康舒康舒（6282）董事會昨（10）日決議，為加速太陽能發電事業發展，將斥資3.3億元，取得太陽能發電平台商星泓電力約二成股權，將依平台規劃逐步擴大投資，目標併網發電500MW（百萬瓦）。

康舒積極跨足太陽能發電事業，隨著電廠陸續建置完成，至今將可提供近135MW太陽能發電裝置容量，後續仍有其他大型案場申設建置，併網發電目標500MW。

康舒指出，政府推動再生能源政策，透過法令修訂與各項配套措施，鼓勵民間企業投資興建或採購綠電等方式投入再生能源，康舒看好國內太陽能發電事業發展，決議投資由國內壽險及泓德能源共同投資設立的太陽能發電平台星泓電力。

康舒表示，公司負責金仁寶集團綠電電源開發，供應集團未來綠電需求，公司已計劃與同業合作「售電平台」，平台可做綠電銷售。