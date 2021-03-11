中華電 上月每股賺0.38元

電信三雄昨（10）日公布2月營運表現，中華電信（2412）2月每股純益0.38元，今年前二月每股純益0.78元，均拿下每股獲利王。台灣大前二月每股純益0.58元，遠傳則為0.36元。

中華電信2月合併營收167.6億元，年增5.5%，主因資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平，歸屬母公司業主淨利29.8億元，每股純益0.38元，累計前二月營收338.8億元，年增4%，每股純益0.78元。營收獲利都超過第1季財測預估。

中華電信去年與南韓LG U+戰略合作，昨天宣布加入由南韓LG U+、日本KDDI、加拿大Bell、Felix & Paul及Altas V等電信營運商及內容合作夥伴共同成立的「全球XR內容電信聯盟」，中華電信計畫今年推出VR國內影視內容與3D AR內容。

台灣大2月營收111.0億元，稅後純益7.7億元，每股純益0.27元，累計前二月合併營收235.8億元，稅後純益16.3億元，每股純益0.58元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，前二月電子商務營收年增27%。行動電信業務受惠於用戶升轉5G，累計5G用戶達57.9萬，滲透率8%，帶動智慧型手機用戶月租費連續半年回升，前二月行動服務營收年減2.8%，前二月合併稅前息前折舊攤提前獲利年減5%。

遠傳2月合併總營收68.42億元，年增9.8%，稅後純益5.72億元，每股純益0.18元。累計前二月合併總營收142.59億元，稅後純益11.75億元，每股純益0.36元，第1季財測達成率73%。

遠傳表示，雖然漫遊、付卡業務受疫情影響，但月租型用戶數持續緩升，月租型客戶流失率維持低檔。此外，遠傳數位轉型效益持續顯現，雖然遇上春節，2月新經濟營收年增率仍維持正成長，其中雲端服務營收年增36%，帳單代收業務在宅經濟需求帶動下，年增率達18%。