樺漢2月業績 同期新高

樺漢（6414）公布2月合併營收近58.5億元，受工作天數較少影響，月減3.7%，但比去年同期成長12.6%，為歷年同期新高。展望未來，樺漢預期在自有品牌及ODM事業展望看增下，今年營收將較去年兩位數成長。樺漢前二月營收逾119.2億元，年增5.3%。亦為同期最佳紀錄。

工業電腦產業普遍看好去年將是營運谷底，今年在新冠疫情因疫苗施打率提高下，產業景氣可望逐漸復甦，惟相關廠商2月表現普遍不佳，樺漢2月營收僅月減3.7%，業績表現已領先多數同業。

展望今年營運，樺漢董事長朱復銓先前指出，自有品牌事業成長主要來自軌道控制系統及M2M通訊事業結合5G技術的事業擴展；醫療設備需求將延續，航空電子業務接獲亞洲新訂單。

系統整合事業部分，朱復銓看好2021年受惠於半導體產業市場需求及資本支出持續提升，將帶動樺漢成長，且樺漢將持續發展工業物聯網、大數據等應用。ODM事業則看好機器視覺需求增加及網路安全應用將帶來動能。

整體來看，樺漢在自有品牌及ODM事業展望看增下，預期今年營收將兩位數增長，營收續創歷史新高，同時毛利率與營益率也有望向上。

疫情嚴重打擊工業電腦產業，在歐美地區疫情持續下，工業電腦廠零售、博弈客戶被迫暫緩下單，導致去年相關業者普遍營運遭逢逆風，面臨較2019年衰退窘境，但樺漢受惠小金雞群帆宣、瑞祺電及S&T/Kontron的品牌業務營運暢旺下，帶動樺漢2020年營收改寫歷史新高。