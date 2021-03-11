偏光片大廠明基材（8215）搶搭面板市況火熱商機，董事長陳建志昨（10）日表示，旗下偏光片產能持續滿載；總經理劉家瑞指出，目前各項終端應用需求強勁，上半年訂單已相當明朗，並將視市場狀況調升價格，本業、業外展望同步樂觀。

值得一題的是，明基材全力發展的醫療產品、隔離膜等新事業務持續推進，其中，醫療產品有把握在今年達到50%的高成長，隔離膜也可望打入第二家日系車廠，預計明年第1季正式出貨。

明基材先前已公告去年財報，全年合併營收達150.5億元，年增7.9%；稅後純益3.96億元，年增54%，為近三年新高；每股純益1.23元，優於前年的0.8元。明基材去年獲利呈現逐季增溫的趨勢，財務長王勝興表示，去年第4季主要是膜類製造業績成長，以及醫療產品因為雙11、雙12購物節刺激買氣所致。

明基材去年偏光片營收比重達85%，其中電視產品占50%至60%，顯示器占30%至35%，其餘為筆電、平板及表等產品。

陳建志表示，目前偏光片業務工作重點放在持續改善營運效率，並往高階OLED圓偏光片產品發展；針對近期上游材料補償膜傳出缺貨情形，他強調雖然因為日本供應商適逢歲修，短期內供給較為緊繃，但明基材與供應商合作穩定，不至於面臨短缺。

針對偏光片產業現況，劉家瑞表示，目前可以看到電視、顯示器等產品需求強勁，因此訂單到上半年都已相當明朗；價格方面，偏光片報價應會維持穩定，後續也會隨市場需求動態調整。此外，陸系廠商預計會在下半年開出新產能，因此相較於上半年供需情況偏緊，下半年會較為緩和。

針對非偏光片業務，陳建志指出，今年目標要將這部分營收比重從15%拉高到20%。他表示，醫療產品在疫情影響下，市場重心會先放在台灣及中國大陸，專業型和消費型醫療產品都將有新產品推出，接下來會著重在市場經營。