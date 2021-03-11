明基材醫療產品 營收看增五成

明基材（8215）近年積極發展醫療及隔離膜等新事業產品，董事長陳建志昨（10）日在法說會上表示，今年非偏光片業務營收占比期望由15%提高到20%，並預期醫療產品營收將大增五成，強調對此「把握度非常高」，而隔離膜產品獲利狀況已大有改善，呈現健康的發展狀態。

明基材醫療產品多元，包括消費性的美若康矽水膠隱形眼鏡，以及痘痘貼、肌膚護理等個人醫美產品，專業醫療則有負壓傷口治療系統、傷口護理產品，還有轉投資公司聯和醫材的滅菌包材產品。在利潤方面，陳建志透露，醫療產品的利潤比率會高於公司平均水準。

陳建志表示，醫療產品在疫情影響下，目前市場重心都先放在台灣及中國大陸。在消費性醫療產品方面，目前明基材的矽水膠隱形眼鏡技術在全球業界持續保持領先，近期上市的彩色片產品銷售情況良好，接下來也將推出透氧量全世界最高的透明片產品。

專業性生醫產品部分，目前傷口照護產品已經進入醫學中心，其他如負壓傷口治療系統在台灣和中國大陸也都處於領先地位。

此外，旗下聯和醫材的包材產品經過這二年調整，已經把偏光技術導入重要材料，接下來會推出對業界、使用者來講成本和實用性都更好的產品。

對於瞄準電動車商機的電池隔離膜產品，陳建志表示，相關投資效益漸入佳境，陸續打進日本及大陸客戶。他強調，儘管現在隔離膜營收占比不高，但獲利狀況已有很大改善；產能擴張上，目前以小幅投資、去瓶頸為主，也正在審慎評估進一步擴廠的地點及時間點。