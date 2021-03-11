聽新聞
test
0:00 / 0:00

明基材醫療產品 營收看增五成

經濟日報 / 記者康陳剛╱台北報導

明基材（8215）近年積極發展醫療及隔離膜等新事業產品，董事長陳建志昨（10）日在法說會上表示，今年非偏光片業務營收占比期望由15%提高到20%，並預期醫療產品營收將大增五成，強調對此「把握度非常高」，而隔離膜產品獲利狀況已大有改善，呈現健康的發展狀態。

明基材醫療產品多元，包括消費性的美若康矽水膠隱形眼鏡，以及痘痘貼、肌膚護理等個人醫美產品，專業醫療則有負壓傷口治療系統、傷口護理產品，還有轉投資公司聯和醫材的滅菌包材產品。在利潤方面，陳建志透露，醫療產品的利潤比率會高於公司平均水準。

陳建志表示，醫療產品在疫情影響下，目前市場重心都先放在台灣及中國大陸。在消費性醫療產品方面，目前明基材的矽水膠隱形眼鏡技術在全球業界持續保持領先，近期上市的彩色片產品銷售情況良好，接下來也將推出透氧量全世界最高的透明片產品。

專業性生醫產品部分，目前傷口照護產品已經進入醫學中心，其他如負壓傷口治療系統在台灣和中國大陸也都處於領先地位。

此外，旗下聯和醫材的包材產品經過這二年調整，已經把偏光技術導入重要材料，接下來會推出對業界、使用者來講成本和實用性都更好的產品。

對於瞄準電動車商機的電池隔離膜產品，陳建志表示，相關投資效益漸入佳境，陸續打進日本及大陸客戶。他強調，儘管現在隔離膜營收占比不高，但獲利狀況已有很大改善；產能擴張上，目前以小幅投資、去瓶頸為主，也正在審慎評估進一步擴廠的地點及時間點。

明基材

延伸閱讀

馬祖護理人員不足 4招至今無人投件

廣宇 押寶逾100天期

大學博覽會今登場！亞洲大學推AI教學智慧護理好吸睛

隔離病房沒電視確診者悶壞 鄭文燦：將向中央提整修

相關新聞

台積2月驚艷 營收突破千億

台積電昨（10）日公布2月合併營收約1,065.3億元，雖因農曆年期間工作天數減少，月減15.9%，但仍較去年同期增加1...

研華Q1接單 力道強勁

研華（2395）今年營運轉趨樂觀，董事長劉克振指出今年首季接單「史無前例強勁」，估首季營收落於4.3億美元至4.5億美元...

康舒斥資3億 衝刺綠能

電源大廠康舒康舒（6282）董事會昨（10）日決議，為加速太陽能發電事業發展，將斥資3.3億元，取得太陽能發電平台商星泓...

詮欣去年EPS 2.01元 拚逐季增

詮欣（6205）昨（10）日公布2020年全年稅後純益為1.43億元，年增27.6%，每股純益2.01元，優於2019年...

中華電 上月每股賺0.38元

電信三雄昨（10）日公布2月營運表現，中華電信（2412）2月每股純益0.38元，今年前二月每股純益0.78元，均拿下每...

群光 去年EPS 7.8元

群光電子（2385）2020年營收、毛利、營業利益均創新高，稅後純益與每股純益亦寫下歷史次高。去年全年營收950.82億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。