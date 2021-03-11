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研華Q1接單 力道強勁
研華（2395）今年營運轉趨樂觀，董事長劉克振指出今年首季接單「史無前例強勁」，估首季營收落於4.3億美元至4.5億美元區間（約新台幣121.91億元至127.58億元），年增約8.2至13.2%，以此計算，全年營收相比去年則成長10-15%。
研華昨（10）日舉行法說會，去年因新冠肺炎疫情影響，營運表現不如預期，是研華成立以來第二次業績衰退，但研華認為，去年已是營運谷底。研華綜合經營管理暨財務長陳清熙表示，去年第2、3季營收受疫情影響最深，去年9月開始轉強。
研華預估今年首季營業利益率介於16%至18%區間，毛利率估38%至40%。相較去年首季營益率14.7%、毛利率39%，今年首季營益率明顯提升。
研華去年第4季接單開始回溫，領先出貨達20%，今年1、2月持續增溫，加上出貨天數減少，接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為1.52，首季接單預計年成長率可達50%。
劉克振表示，「今年首季接單是史無前例強勁」，除了需求面強勁外，也與零組件缺貨，讓客戶提前下單、重複下單等因素有關。
市場缺料且因供應期拉長，預估對研華第2季營收仍有5-10%之影響；法人表示，儘管有缺貨干擾，但研華今年第2季營收相較首季仍會成長，與去年同期相比也有兩成增長空間。
研華積極展開各項因應措施，包括採購部分除針對未來一年訂單需求，要求供應商提前保留產能備料。
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