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宇瞻：被客人追著跑

經濟日報 / 記者張瑞益李孟珊╱台北報導

記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（10）日舉行法說會，總經理張家騉表示，DRAM價格漲勢看來有點「停不下來」，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）景氣也可能提前回穩，宇瞻目前處於「被客人追著跑」的狀況。他並預期，今年產品平均售價可能提高很多。

張家騉指出，去年下半年市場需求快速轉強，價格意外提前上漲的狀況，今年以來下游各種應用需求持續強勁。

就目前接單能見度來看，DRAM相關應用較為明朗，包括工控及消費型產品都正向看待，其中，工控產品過去訂單有單周、雙周、月報和季報，但現在市場動得很快，已經都沒有季報價了，目前接單能見度大約到4至5月。

張家騉強調，再往下不是沒有訂單，而是上游及原物料一直上漲之下，接單價格難以預期，目前市況看來相當強勁。

此外，隨著部分DRAM舊產線轉為生產影像感測器（CIS）等產品，DDR3供給減少，需求端卻增加，造成DDR3嚴重缺貨。

NAND Flash方面，原本市場預期今年上半年需求還不會上來，下半年需求才有機會增加、價格回穩，不過，目前看來，在美國暴風雪影響下，再加上原本就供貨短缺的控制晶片目前情況仍然嚴重不足，預期NAND報價有機會提前在本季回穩。

論及庫存水位，張家騉說明，宇瞻安全庫存量已從過去的15至20天，提高到30至35天，目前庫存金額達17億元。隨著原物料價格走揚，產品平均售價可能提高很多，是今年營運成長動能之一。宇瞻昨天股價漲0.15元、收40.8元。

記憶體模組 NAND DRAM

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