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帆宣、亞翔 2月繳出好成績

經濟日報 / 記者李珣瑛╱新竹報導

帆宣（6196）、亞翔及漢唐等機電整合工程設備廠受春節假期導致工作天數減少影響，三家業者2月營收均較元月衰退，不過，帆宣、亞翔2月業績仍分別繳出歷年同期新高、近三年高點的好成績。僅漢唐因客戶2月專案減少，業績表現不如去年同期。

帆宣2月合併營收約17.2億元，月減17.1%，年增3.5%；前二月合併營收逾38億元，年增3.4%。

亞翔2月合併營收近12.8億元，月減14.1%，年增76.1%。亞翔表示，去年大陸地區受新冠肺炎疫情影響，現工程已漸漸步入正軌，致2月營收較去年同期大幅度增加，來到近三年同期新高。亞翔累計前二月合併營收近27.6億元，年增66.2%。

漢唐2月合併營收約11.7億元，月減46.5%，年減51.4%。漢唐表示，2月營收較去年同期衰退逾五成，主因正在投入進行的專案較去年同期減少。前二月合併營收約33.6億元，年減22.8%。

【記者鐘惠玲╱台北報導】股后矽力（6415）昨（10）日公布2月業績月減逾二成，但年增幅度超過二成，前二月業績比去年同期大幅增長。

矽力2月合併營收為約11.4億元，月減21.3％，但年增21.9％；前二月合併營收近26億元，年增46.6％。

營收 漢唐

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