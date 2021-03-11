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2月營收／彩晶月減4％ 凌巨月減22％

經濟日報 / 記者李珣瑛╱新竹報導

中小尺寸面板廠2月營收出爐，去年獲利居本土面板廠之冠的彩晶（6116）為近23.8億元，雖然因為工作天數減少而月減4.1%，但較去年同期大增135.2%，並攀上近九年同期高點；凌巨約為5.8億元，月減22.7%，年增28.8%，為近三年同期新高。

彩晶前二月合併營收近48.6億元，年增129.7%。彩晶表示，營收年增率大幅成長，主要是面板價格較去年同期上漲所致。

彩晶因2020年將南科閒置逾十年的資產售予台積電，去年第3季銷貨迴轉認列約6.69億元，去年第4季認列處分收益的7.7億元，挹注獲利近14.5億元，推升去年下半年轉虧為盈，獲利表現亮眼。凌巨前二月合併營收為近13.4億元，年增32.2%。昨天股價小漲0.05元，收12.3元。

營收 彩晶

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