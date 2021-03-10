宇瞻揭示三面向提升營運動能 並揭露ESG政策

全球數位儲存領導品牌宇瞻(8271)今日舉行法說會，除發表年度營運績效外，總經理張家騉也指出，後疫情時代除掌握趨勢需求商機，宇瞻更將聚焦三大面向：專注重點領域、布局未來技術與營運數位轉型發展營運動能。

宇瞻也呼應國際經濟環境對ESG(環境、社會、公司治理)的重視，率先揭露ESG政策，以長遠發展為目標，朝永續企業邁進。

張家騉指出，2021年因為後疫情時代加速如5G、無接觸與雲端應用，導致整體需求回溫，加上供應鏈產能不足，短期趨勢將有助於記憶體產業發展；但對宇瞻來說，因應「專注價值提升．共創服務加值」」的主軸而延伸的三大營運動能，才是穩健經營的長久之道。

他指出，專注重點領域聚焦強固、智慧醫療與網通等高客製化、高毛利的利基產業；布局未來技術，結合軟硬韌體發展如AI+AR、AI+雲端管理等技術，以提供整合服務打造夥伴競爭力；營運數位轉型，今年將完成最後一塊拼圖，透過資訊系統與資源整合，做到數據蒐集、整合與分析，以數據力優化管理效益，提升營運決策。

此外，因應 ESG永續浪潮來襲，國際投資趨勢對相關議題的重視程度也逐漸升溫，宇瞻認為採取ESG行動，做出差異化策略，將會影響到營運績效，同時降低營運風險，張家鯤表示這不只是投資議題，更是影響企業永續的關鍵。

他說，身為產業領導品牌，宇瞻在法說會揭露ESG政策，宣示企業推動的決心，期能帶動台灣相關產業業者，除持續為股東創造價值，也能照顧所有利害關係人權益。