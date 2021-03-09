8吋晶圓代工產能吃緊 世界及聯電2月同創歷年同期新高
8吋晶圓代工產能吃緊，晶圓代工廠世界（5347）及聯電（2303）2月同創歷年同期新高。
世界今日公布2月合併營收為28.16億元，月增1.3%，年增8.6%，為歷年同期新高；累計前二月合併營收49.67億元，年增12.7%。
世界本季因歲修及部分粗線寬產能轉換至細線寬等因素，本季產能供給季減 7%，但因晶圓代工價調升，本季合併營收展望季增 2%到 6.7%，可望續創新高，雙率也將維持高檔。，
世界董事長方略表示，受惠8吋晶圓代工需求強勁，預估到今年底前世界產能都將維持滿載。
世界2月合併營收在工作天數減少下仍維持成長，世界財務長兼發言人黃惠蘭表示，主要受惠較佳的產品組合。
聯電2月營收 149.48 億元，雖比元月下滑3.8%，但年增 9.9%，也是歷年同期新高；累計前二月合併營收 304.77 億元，年增 10%。
聯電估本季合併營收仍可創歷年新高，不過有過半營收增幅會被新台幣升值抵 銷，本季產能利用率達10%%。
聯電總經理王石並強調，新冠肺炎疫情和美中貿易戰，讓整體半導體產業出現結構大調整，各國加速數轉型、5G加速布建，智慧手機、個人電腦和車用3大應用互爭晶圓代工產能，供需嚴重失衡，他甚至預估，全球晶圓代工產能缺貨問題，不僅今年無法解決，還恐延續至明年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言