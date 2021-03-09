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8吋晶圓代工產能吃緊 世界及聯電2月同創歷年同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

8吋晶圓代工產能吃緊，晶圓代工廠世界（5347）及聯電（2303）2月同創歷年同期新高。

世界今日公布2月合併營收為28.16億元，月增1.3%，年增8.6%，為歷年同期新高；累計前二月合併營收49.67億元，年增12.7%。

世界本季因歲修及部分粗線寬產能轉換至細線寬等因素，本季產能供給季減 7%，但因晶圓代工價調升，本季合併營收展望季增 2%到 6.7%，可望續創新高，雙率也將維持高檔。，

世界董事長方略表示，受惠8吋晶圓代工需求強勁，預估到今年底前世界產能都將維持滿載。

世界2月合併營收在工作天數減少下仍維持成長，世界財務長兼發言人黃惠蘭表示，主要受惠較佳的產品組合。

聯電2月營收 149.48 億元，雖比元月下滑3.8%，但年增 9.9%，也是歷年同期新高；累計前二月合併營收 304.77 億元，年增 10%。

聯電估本季合併營收仍可創歷年新高，不過有過半營收增幅會被新台幣升值抵 銷，本季產能利用率達10%%。

聯電總經理王石並強調，新冠肺炎疫情和美中貿易戰，讓整體半導體產業出現結構大調整，各國加速數轉型、5G加速布建，智慧手機、個人電腦和車用3大應用互爭晶圓代工產能，供需嚴重失衡，他甚至預估，全球晶圓代工產能缺貨問題，不僅今年無法解決，還恐延續至明年。

晶圓代工廠 營收

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