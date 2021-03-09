朋億2月營收2.23億元 月減1.2%

半導體暨面板製程供應系統大廠 （6613）因春節長假工作天數減少，今（9）日公告今年2月合併營收2.23億元，月減1.2%，年減14.1%。累計今年前二個月合併營收4.48億元，年減18.9％。

朋億表示，由於第1季向來是傳統出貨淡季，再加農曆春節工作天數少影響短期營收認列表現。觀察中國地區半導體、綠能光電等產業客戶訂單拉貨需求已有逐步轉強，加上台灣地區接單陸續皆有斬獲，推升今年前二月台灣地區接單金額已較去年同期成長，有望隨著主要客戶訂單認列進度穩步回溫，進一步帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程整合服務認列良好需求，創造整體營運動能向上。

根據國際半導體產業協會（SEMI）近期發表年度半導體關鍵布局市場展望資訊，看好2021年全球半導體產業隨著資訊中心、高效運算及人工智慧等應用趨勢，加上5G技術普及化發展，持續創造整體產業良好成長動能，其中，台灣地區擁有全球供應鏈重組下有利之契機，國際知名半導體大廠持續加大台灣地區投資，有助於鞏固台灣於全球半導體產業重要之地位。

朋億指出，將持續穩固兩岸半導體產業業務接單，，並完善公司垂直整合效益。透過與銳澤實業結盟擴大競爭利基，積極拓展台灣地區接單動能。

展望本季，雖為傳統出貨淡季，因主要客戶訂單拉貨需求回升，期帶動營收逐月成長。朋億樂觀看待全球半導體市場需求仍持續高漲，國際知名半導體大廠皆紛紛加大今年資本支出計畫，以投入新廠擴建、提高產能效率等，創造整體業務良好發展環境，尤其今年第一季底公司將完成取得銳澤實業不超過55.36％股權，不僅自第2季開始認列營收，透過雙方資源整併，完善朋億於氣體設備供應服務整合，分散客戶市場集中度的風險，擴大兩岸接單利基。