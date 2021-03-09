聖暉2月營收8.83億元 連續三個月創同期單月新高

聖暉（5536）今（9）日公告今年2月合併營收8.83億元，月減31.5%， 年增6.7％，連續三個月創同期單月新高。

聖暉表示，受惠於無塵室及機電系統整合工程施作進度良好，帶動2月營收繳出歷史同期新高的亮麗成績。累計今年前二個月合併營收21.7億元，年增15.3％。

聖暉表示，各地區主要客戶仍維持一定水準的建廠及擴產的需求，帶動無塵室及機電系統整合工程需求持續攀升，且施工認列進度佳，挹注今年表現較去年同期成長。傳統農曆春節工作天數少影響，2月較元月降低，於未完工的在建工程案量及客戶施作進度需求持續加速下，推升集團整體營收連續三個月創歷史同期新高記錄，2月營收年增6.7％。

美中貿易戰與台灣優異的防疫成果，再加上政府提供優惠融資、土地取得的便利性以及稅務減免等誘因，驅動台商資金回流、擴廠的需求大增，根據投資台灣事務所統計資料，投資台灣三大方案截至今年2月已有814家廠商通過資格審查，累積投資金額近1.2兆元，還有37家廠商排隊待審，有助於持續創造聖暉良好接單環境。

聖暉指出，觀察台灣地區隨著台商加大回台投資，以及台灣房市交易熱絡，帶動台灣地區產業資本支出及廠辦、高端辦公大樓等民生機電訂單需求，憑藉集團於專案工程施作持續投入創新工法、發揮垂直水平整合效益，具備大型及小型專案工程施作彈性，更可滿足不同產業客戶之需求，在主要趨勢不變下，有望推升集團整體營運表現持續暢旺。

展望今年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉持續看好在全球供應鏈重組步伐加速、以及台商回流投資等市場趨勢明確，創造台灣、東南亞地區為集團未來營運亮點，聖暉仍持續專注多產業、多區域、多工種的營運重要策略，看好無塵室機電整合工程持續保持良好的需求，以核心技術執行綠色工程服務，擴大聖暉整體營運發展，整合資源提供全方位機電專業統包工程（EPCM）服務，墊高集團良好競爭優勢，搶攻更高端案源市占率，累計營運成長動能。