中光電2月營收28.68億元 月減13%、年增56%

中光電（5371）今（9）日公告今年2月合併營收28.68億元，月減13%，年增56%。累計前二個月合併營收為61.61億元，年增19%。

中光電影像產品2月出貨量約6.1萬台，合併營收8.2億元，分別較元月成長50%及32%，主要係受惠於元月遞延訂單挹注，以及家庭劇院機種出貨增加帶動。累計前二個月影像產品出貨量約10.1萬多台，合併營收14.4億元，分別較去年同期成長12%及27%。

展望3月，雖尚有缺料、航班不穩等問題，但家庭劇院機種需求持續，且商用機種出貨亦逐漸升溫，預期影像產品3月整體出貨量，可望較2月大幅成長五成以上。

由於面板零組件缺料，加上傳統淡季及農曆年工作天數減少，節能產品2月份合併營收15.48億元，較元月減少11%，但較去年同期大幅成長79%。2月大尺寸TV及PID營收約為3.19億元，較元月下滑17%；Monitor產品營收則約2.73億元，月減15%；NB機種營收約8.04億元，月減10%；Tablet機種營收則約0.49億元，月減19%。

2月節能產品整體出貨量約373.5萬片/台，較元月減少11%。累計前二個月節能產品出貨量約794.26萬片/台，合併營收32.94億元，分別較去年同期成長55%及27%。展望本月，預期在TV及Monitor、NB機種出貨全面成長帶動下，整體出貨量將較2月成長一成以上。