友達2月營收年增44.7% 群創年增79.3%
面板股2月營收結算出爐，友達2月合併營收256億元，月減3.8%，年增44.7%；群創2月合併營收253億元，月減7.9%，年增79.3%
友達2月合併營收較1月減少，主受農曆春節工作天數減少影響，友達2月面板總出貨面積200.9萬平方米，月減5.9%；累計今年前2月合併營收522.2億元，年增57.4%。
群創2月大尺寸合併出貨量共計1,157萬片，月減7.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,504萬片，月減5.8%；群創累計今年前2月合併營收528.51億元，年增72.07%。
凌巨2月合併營收5.83億元，月減22.69%，年增28.81%；累計前2月合併營收13.36億元，年增32.17%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言