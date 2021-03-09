興能高2月營收年增183.2% 創歷年同期新高

鋰高分子電池廠興能高（6558）今（9）日公布2月營收，受工作天數減少影響，2月營收跌破億元大關，但相比去年同期大增183.2%，寫下歷年同期新高紀錄。

興能高公告2月營收0.98億元，單月營收跌破億元大關，月減49.7%、但年增183.2%，為歷年同期新高；累計今年前兩個月營收2.93億元，年增117.7%。

興能高先前已指出，2月因適逢春節，在工作天數減少下，對2月營運較為保守。

展望本季，興能高指出，藍牙耳機、居家辦公電子產品業務目前需求暢旺，加上去年有部分訂單遞延到今年出貨，因此昆山廠目前稼動率仍在高檔水準，預期1、3月營收表現都將優於去年同期很多。

法人預估，由於興能高去年首季表現不如預期，但今年首季營運淡季不淡，預期興能高首季營收可望高雙位數年增率。惟因首季適逢春節，單季營收恐較前一季衰退。