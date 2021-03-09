快訊

萬一台灣「扛不住」？台版擊殺鏈與美國的憂心

火大！談梅根接受專訪 英主持人氣到衝出攝影棚

日月光2月營收出爐 法人看好首季營運表現

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日月光投控（3711）2月合併營收出爐，工作天數影響下呈現年增、月減，不過，市場法人認為，該公司累計今年前2個月營收較去年同期成長超過3成，顯示今年以來出貨的成長力道仍強勁，看好該公司今年第1季營收及獲利表現。

日月光2月合併營收為366.2億元，較上月下滑約10.35%，但較去年同期大幅成長30.16%，累計今年前2個月營收為744.68億元，較去年同期成長30.26%。

市場法人推估，日月光第1季產能維持滿載、報價平均價格維持高檔下，首季獲利可望維持去年第4季的旺季水準，同時，也預期今年集團營收自第1季開始，可望呈現逐季成長表現，估計今年半導體邏輯晶片市場成長可望較去年成長5%至10%，今年第1季封測需求維持強勁，接單量與去年第4季相當。

另外，在EMS業務方面，市場法人則是預估，今年全年的接單及全年營收年成長率應高於封測，市場法人預估，日月光投控今年受惠與矽品整合效益、規模經濟、效率提升，有利於營益率持續揚升，潛在獲利上修空間可期。

營收 日月光

延伸閱讀

車用封測帶動 日月光同欣電2月營收創同期高

世界繳出歷年最旺2月表現 年增8.6％

廣達2月營收年增62.9% 筆電出貨優於往年同期

7成5民眾看好接班蔡英文 侯友宜：望市民多批評指教

相關新聞

8吋晶圓代工產能吃緊 世界及聯電2月同創歷年同期新高

8吋晶圓代工產能吃緊，晶圓代工廠世界（5347）及聯電（2303）2月同創歷年同期新高。

廣達2月營收801.47億元 月減15.1% 需求仍暢旺

廣達（2382）今天公布2021年2月營收801.47億元，月減15.1%，但年增62.9%。今年前兩個月營收1,745...

訊連FaceMe結盟美廠Vypin 推防疫自助服務機

訊連（5203）今（9）日宣布，與美國IoT廠商Vypin達成策略結盟，將訊連FaceMe SDK整合到Vypin的eS...

仁寶2月合併營收706.66 億元 月減22.5% 3月將恢復成長

仁寶(2324)今（9）日公布2021年2月合併營收706.66億元，較上月減少22.5%，但是較去年同期成長78.9%...

凌巨2月營收5.83億元，月減22.7%，年增28.8%

凌巨（8105）今（9）日公告今年2月合併營收5.83億元，月減22.7%，年增28.8%。

面板雙虎／群創2月營收253.4億元 年增近八成

群創（3481）今（9）日公告2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。