日月光2月營收出爐 法人看好首季營運表現

日月光投控（3711）2月合併營收出爐，工作天數影響下呈現年增、月減，不過，市場法人認為，該公司累計今年前2個月營收較去年同期成長超過3成，顯示今年以來出貨的成長力道仍強勁，看好該公司今年第1季營收及獲利表現。

日月光2月合併營收為366.2億元，較上月下滑約10.35%，但較去年同期大幅成長30.16%，累計今年前2個月營收為744.68億元，較去年同期成長30.26%。

市場法人推估，日月光第1季產能維持滿載、報價平均價格維持高檔下，首季獲利可望維持去年第4季的旺季水準，同時，也預期今年集團營收自第1季開始，可望呈現逐季成長表現，估計今年半導體邏輯晶片市場成長可望較去年成長5%至10%，今年第1季封測需求維持強勁，接單量與去年第4季相當。

另外，在EMS業務方面，市場法人則是預估，今年全年的接單及全年營收年成長率應高於封測，市場法人預估，日月光投控今年受惠與矽品整合效益、規模經濟、效率提升，有利於營益率持續揚升，潛在獲利上修空間可期。