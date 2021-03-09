訊連FaceMe結盟美廠Vypin 推防疫自助服務機

訊連（5203）今（9）日宣布，與美國IoT廠商Vypin達成策略結盟，將訊連FaceMe SDK整合到Vypin的eScreener防疫KIOSK自助服務機，打造具備人臉辨識、口罩偵測、感應式手部消毒及偵測體溫功能的非接觸性安控防疫解決方案。

訊連執行長黃肇雄表示，使用人臉辨識技術已成為打造非接觸性防疫解決方案不可或缺的一部分，這次合作的機台可以偵測人員是否配戴口罩，並在戴口罩時仍能精準辨識人臉，提供企業維持正常運作的客戶體驗及人員出勤控管。

Vypin提供各式IoT產品及解決方案，這次與訊連合作的eScreener健康偵測站，為結合防疫與安控的KIOSK自助服務機，可以非接觸性方式，對進入場域人員進行額溫量測、檢查是否配戴口罩及進行身分辨識，並支援記錄高達10萬筆資料，用作出勤管理使用，可應用於飯店業、零售店、辦公室等各式場所。

目前，Vypin旗下兩款自助服務機eScreener Max及小尺寸Pro型號，都已整合FaceMe人臉辨識技術。Vypin總經理JT McGibbon表示，旗下健康偵測站搭配FaceMe精準的人臉辨識技術，可以為不同產業的客戶提供安全、全自動的防疫解方，幫助各企業在健康、安全的環境下維持運作。

訊連指出，FaceMe是專為邊緣運算打造的臉部辨識引擎，無論建置在搭載高階處理器及圖像加速卡的伺服器和工作站、或是搭配輕量化處理器的IoT邊緣運算裝置，都可針對不同硬體配置進行優化，為系統整合商帶來快速、彈性且精準的人臉辨識解決方案，導入智慧安控、訪客控管、公共安全、智慧零售和智慧家庭等多種應用領域。

在疫情之下，口罩辨識及配戴口罩的臉部辨識也是重點指標， FaceMe提供口罩偵測及配戴口罩進行人臉辨識等功能，提供高達95%的辨識率，適合運用於醫療院所、辦公室及工廠等地，進行配戴口罩時的人流偵測及門禁管制。

此外，FaceMe也在今年1月最新公布的NIST測試報告中奪得佳績，在實境照比對測試項目（WILD 1E-5）中以96.98%辨識率，開發團隊排名高居全球第六。