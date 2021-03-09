面板雙虎／群創2月營收253.4億元 年增近八成

群創（3481）今（9）日公告2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。

群創表示，上月大尺寸合併出貨量共計1,157萬片，較元月減少7.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,504萬片，較元月減少5.8%。

群創日前舉辦法說會，總經理楊柱祥在會中釋出樂觀展望，看好面板今年一整年都供不應求，其中線上教育市場將成為產業新藍海。董事長洪進揚也強調，群創已挺過景氣寒冬與產業淘汰賽，尤其去年第4季毛利率從2019年第4季的負2.1%谷底回升到20.4%，上升22.5個百分點；而跟上一次景氣循環期相比，群創毛利率還有9.6個百分點的成長空間。

洪進揚表示，群創目前獲利仍處於上升周期，而且每次景氣循環隨著產業生態發生變化，毛利率地板與天花板都跟著往上，看好群創毛利率可望再向上突破。

在法說會後，美銀、大摩、瑞信三大外資都大喊買進，其中美銀重申「買進」、摩根士丹利「加碼」、瑞士信貸維持「加碼」，目標價分別為20、19及19.2元。

群創今日收盤價16.7元，小漲0.1元、漲幅0.6%。