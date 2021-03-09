快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面板雙虎／群創2月營收253.4億元 年增近八成

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
群創2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。圖為群創董事長洪進揚(中)、總經理楊柱祥(左)與執行副總經理丁景隆(右)日前出席法説會。記者黃義書攝影／報系資料照
群創2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。圖為群創董事長洪進揚(中)、總經理楊柱祥(左)與執行副總經理丁景隆(右)日前出席法説會。記者黃義書攝影／報系資料照

群創（3481）今（9）日公告2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。

群創表示，上月大尺寸合併出貨量共計1,157萬片，較元月減少7.7%；中小尺寸合併出貨量共計2,504萬片，較元月減少5.8%。

群創日前舉辦法說會，總經理楊柱祥在會中釋出樂觀展望，看好面板今年一整年都供不應求，其中線上教育市場將成為產業新藍海。董事長洪進揚也強調，群創已挺過景氣寒冬與產業淘汰賽，尤其去年第4季毛利率從2019年第4季的負2.1%谷底回升到20.4%，上升22.5個百分點；而跟上一次景氣循環期相比，群創毛利率還有9.6個百分點的成長空間。

洪進揚表示，群創目前獲利仍處於上升周期，而且每次景氣循環隨著產業生態發生變化，毛利率地板與天花板都跟著往上，看好群創毛利率可望再向上突破。

在法說會後，美銀、大摩、瑞信三大外資都大喊買進，其中美銀重申「買進」、摩根士丹利「加碼」、瑞士信貸維持「加碼」，目標價分別為20、19及19.2元。

群創今日收盤價16.7元，小漲0.1元、漲幅0.6%。

群創 毛利率

延伸閱讀

後疫情時代 資金流向價值型個股

群創液晶平板天線無死角收訊 豐田有興趣

長榮、群創 認購帶勁

群創Mini LED車用產品 出貨歐美日

相關新聞

廣達2月營收801.47億元 月減15.1% 需求仍暢旺

廣達（2382）今天公布2021年2月營收801.47億元，月減15.1%，但年增62.9%。今年前兩個月營收1,745...

訊連FaceMe結盟美廠Vypin 推防疫自助服務機

訊連（5203）今（9）日宣布，與美國IoT廠商Vypin達成策略結盟，將訊連FaceMe SDK整合到Vypin的eS...

仁寶2月合併營收706.66 億元 月減22.5% 3月將恢復成長

仁寶(2324)今（9）日公布2021年2月合併營收706.66億元，較上月減少22.5%，但是較去年同期成長78.9%...

凌巨2月營收5.83億元，月減22.7%，年增28.8%

凌巨（8105）今（9）日公告今年2月合併營收5.83億元，月減22.7%，年增28.8%。

面板雙虎／群創2月營收253.4億元 年增近八成

群創（3481）今（9）日公告2月合併營收達253.4億元，年大增79.3%、月減7.9%，為近四年同期新高。

面板雙虎／友達2月營收256億元 年增44.7%

面板大廠友達（2409）今（9）日公告2月合併營收達256億元，年增44.7%、月減3.8%。友達表示，2月面板總出貨面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。