面板雙虎／友達2月營收256億元 年增44.7%

面板大廠友達（2409）今（9）日公告2月合併營收達256億元，年增44.7%、月減3.8%。友達表示，2月面板總出貨面積達200.9萬平方米，較元月減少5.9%，上月營收略減主要是農曆春節工作天數減少。

目前面板市況依然呈現供不應求的狀態，因此推升面板價格繼續走高，面板廠毛利率持續看好。根據調研機構WitsView最新面板報價，各應用面板價格進入3月仍在上漲，與2月下旬相比，各尺寸電視面板都約有2~3%的漲幅，桌上型顯示器面板約上漲0.8~2%，筆電面板漲幅則約在1.7~2.5%。

展望面板後市，群智諮詢表示，全球LCD電視面板市場供需在3月仍維持緊缺狀態，而且估計進入第2季也很難有明顯改善，讓面板報價將維持上漲趨勢。其中，大尺寸電視面板先前累計漲幅相對較小，面板廠補漲意願強烈，預期會是接下來上漲較多的品項。

友達今日股價小漲，收盤價18.4元，上漲0.2元、漲幅1.1%。