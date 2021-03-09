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U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

麗清2月營收亮眼 盤中股價寫2018年9月來新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

麗清（3346）2月營收寫歷史同期新高，今（9）日盤中一度衝上51元，漲幅達8.8%，寫下2018年9月以來新高。法人分析疫苗問世，各國疫情逐漸趨緩，伴隨著解封後之觀光旅遊用車需求也將逐步增加，國際車廠需求量增加，麗清銷售業績成長可期，台灣觀音新廠投產效益，成為今年業績成長新動能。

麗清公布2月合併營收達新台幣5.03億元，受惠於主要客戶的拉貨力道保持強勁態勢，挹注單月營收遞出年增1.66倍，並改寫歷史同期新高的亮麗成績單；累計2021年1至2月合併營收達新台幣11.59億元，年增率1.17倍。

法人分析，受惠後疫情時期中國政府積極衝刺內需以拉抬經濟，汽車產業被視為一大刺激消費的政策重點，催動中國新車銷售市場保持火熱，隨著疫苗問世，各國疫情逐漸趨緩，伴隨著解封後之觀光旅遊用車需求也將逐步增加，有望帶動全球新車銷售市場回溫。

加上各品牌車廠陸續開始加速推出新車款，且持續朝向新能源車、電動車、智慧化等的技術進程，LED車燈模組需求力道強勁，麗清上海廠、東莞廠兩個生產基地產能嫁動率站穩85％以上的水準，創造公司2月整體營收即便在農曆年長假、工作天數較少的情形下，仍站穩達新台幣5億元以上，且刷新2月營收歷史同期新高紀錄的優異表現。

隨著車頭燈功能性也越趨複雜，麗清LED車尾燈的設計越多元化，搶攻新車LED車燈模組滲透率提升，推升麗清訂單高能見度；再者，麗清為了配合主要客戶全球車款訂單生產需求，台灣桃園觀音廠設立全球市場布局之第二地區生產基地 ，並以全自動化、高速、智能之生產線生產LED車頭燈控制器，於今年年初已開始小量出貨，隨著主要客戶的需求增溫，將成為挹注營運成長的新動能。

麗清 營收 新台幣

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