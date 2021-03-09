至上去年獲利創新高 盤中股價穩中帶堅

半導體通路商至上（8112）去年業績來到歷史次高，而且在獲利方面，去年第4季與全年獲利都刷新紀錄，去年每股純益達4.22元，明顯優於2019年的3.41元。該公司今（9）日盤中股價表現穩中帶堅，不畏大盤震盪，力守平盤之上。

至上去年第4季業績達單季歷史次高、歷年同期新高水準，促使去年合併營收來到1,375.09億元，年增22.1％，為歷史次高水準。

至上去年業績約有65％與記憶體相關，今年還有包括代理IC設計大廠新晶片等業務蓄勢待發，CMOS感測器、功率放大器、LED車燈與植物照明等業務也持續擴展，且毛利率大致較佳，有利於持續提升該公司整體獲利表現。

法人認為，至上首季受到工作天數較少影響，業績可能比去年第4季滑落，但為手機客戶建立的庫存持續出貨，因此可預期單季營收仍將優於去年同期。