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外資3月來狂賣 台達電早盤再跌4%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台達電（2308）3月以來遭受外資大賣超，至昨日截止、3月份外資就賣超超過五千張、來到5050張，台達電股價也跌落所有均線之下，今（9）日早盤台達電盤中再度受挫，下跌超過4%，股價來到今年低點。

台達電去年全年營收2,826.05億元，稅後純益254.85億元，年增10.2%，營收及獲利均為歷史新高，每股純益9.81元。其中，全年毛利率首度站上30%大關、達30.86%，年增3.08個百分點，主要受惠產品組合優化；營業淨利314.25億元，年增62%，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後純益及每股純益均改寫新猷。

台達電董事會同時通過去年度盈餘每股配發現金股利5.5元，為六年來高點，配發率56%。

台達電 營收

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