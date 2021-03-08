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鼎炫-KY 2月營收達1.91億元 寫歷年同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫-KY（8499〉今天公佈2021年2月合併營收達1.91億元，為歷年同期新高，年增306%；累計前二月合併營收3.85億元，年增85%。

鼎炫-KY表示，受惠旗下EMI材料事業主要客戶對於新舊產品訂單拉貨力道持續暢旺，遠距商機持續發酵，進一步推升NB、平板EMI材料應用保持良好銷售環境，帶動2月EMI材料銷售較去年同期大幅成長。

另外，衡器事業自有品牌銷售及外銷代工訂單同步較去年同期明顯回溫，且集團於2月農曆春節期間祭出在地過年獎勵，旗下中國昆山廠區、重慶廠區員工在春節假期結束後即迅速投入生產，帶動整體產能稼動率拉升，創造集團2月營收表現繳出歷年同期新高佳績。

鼎炫-KY進一步指出，針對旗下EMI材料事業除戮力深化NB、平板等應用領域銷售穩步擴大，且觀察美系主要客戶也於上半年陸續進行新品上市，有助於堆疊EMI材料拉貨力道，加上機種規格技術提升，也有助於進一步優化材料銷售結構。

不僅如此，集團也持續積極拓展EMI材料應用領域，並持續投入新款材料研發以因應未來5G技術應用導入，以期擴大集團整體競爭利基，創造整體營運良好成長動能。

展望本季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。看好旗下EMI材料事業接單出貨動能持續暢旺，除有望隨著居家辦公、遠距教學需求持續高漲，持續深化NB、平板材料銷售表現，尤其，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單，第1季出貨可望淡季不淡。

鼎炫 平板 營收

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