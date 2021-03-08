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群聯2月合併營收36.55億元 月減10%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案廠群聯 (8299) 今日公布2月合併營收為 36.55億元，月減10%、年減8%；累計前2月營收77.15 億元，年增近6%，公司表示，本季將淡季不淡。

群聯表示，與去年同期比較 ，2月PCIe 固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量成長近180%，創單月歷史新高。前二月PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長年成長率將近 125%， 也創歷史同期新高。

至於工規記憶體模組年增率將近 15%；前二月 累計記憶體總位元數 (Total Bits) 也成長近 40%，創歷史同期新高。從出貨資料顯示，除了PCIe SSD 持續滲透各種 儲存應用以外，消費者對於儲存的容 需求也持續增加，對群聯營收有正面助益。

群聯董事長潘健成表示，2 月因為農曆春節假期與228 等連假，上班天數較少，營收稍有影響，但第1季整體營收受惠於遠端教學與遠距工作等需求，可望淡季不淡。此外，群聯近幾年因持續加碼研發投資，也已經逐漸看到營收貢獻與成果， 包括遊戲機市場、Embedded ODM 市場、與車用儲存市場等，後市可期。

營收 控制晶片 群聯

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