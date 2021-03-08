美系外資看好聯發科智慧手機前景 調高目標價至1,290元

美系外資看好聯發科（2454）智慧手機部門成長表現，將成為主要獲利成長動能，重申買進評等，目標價由1,185元調高到1,290元；聯發科被看好是準千金股，牛年開紅盤日一度在盤中衝達1,010元，近期股價則是下跌，今（8）日開高重上900元，不過，股價呈現開高走低，盤中翻黑。

美系外資表示，聯發科智慧手機市占上 力且看好未來12至個月手機零件價值持續成長，且全球晶圓代工產能供不應求，有助降低庫存建置過多的風險，反而有利聯發科5G晶片價格調升。

美系外資調高聯發科今年至後年每股盈餘預估至48.08元、51.61元、57.17元，調幅分別是6.7%、8.8%、8.9%；美系外資預估聯發科今年全年營收年增35.4%，毛利率45.1%，營業利益率18.1%。

聯發科今日以901元開高，一度拉升至909元，收復5日線，可惜買盤力道不繼，盤中翻黑下滑至880元。