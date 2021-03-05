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十銓科技2月營收6.19億元 年增40.29%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）今日公布2月營收6.19億元，年增40.3%；累計前二月合併營收13.04億元，年增48.1%。

十銓表示，受惠於電競、筆電市場的持續成長，以及各種半導體原物料價格飛漲，2月營收一改過往農曆新年期間基期較低，銷量及營收雙雙維持正成長。開年以來，終端記憶體模組消費需求暢旺，客戶拉貨及產業向上循環之漲價效益令全年DRAM展望樂觀。

此外，2月電競品牌T-FORCE產品線銷量較去年同期倍增，固態硬碟 （SSD）產品線較上月增2%，顯示市場需求熱絡，即便價格持續上漲，伺服器及電競記憶體需求維持不墜。原本預期恢復期較長的NAND Flash，也因其他原物料的供給不及，終端價格跟著上升。

隨DRAM現貨價與合約價雙雙上漲，十銓看好今年記憶體榮景，5G、伺服器、雲端等新興儲存應用需求加持，有助加速記憶體產業復甦，向上態勢不變，標準型及資料中心伺服器DRAM客戶訂單需求可望優於去年，有助推升2021年獲利表現。

記憶體模組 營收

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