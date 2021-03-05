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兆勁祭三箭 搶5G、Wi-Fi6/6E強勁成長商機

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

網通廠兆勁（2444）今日公布2月合併營收1.06億元、 年減25.7% 累計前二月 合併營收為2.63億元，年減7.9％。

但公司看好看好全球5G、Wi-Fi6/6E技術趨勢熱潮，網通事業透過積極開發新客戶、開發新產品、拉升竹科廠生產產能三箭齊發策略，搶攻市場強勁成長商機。

兆勁表示，2月營收下滑主因農曆春節工作天數少，加上上游原料供應吃緊加劇，出貨遞延，影響2月整體銷售表現。

兆勁進一步表示，目前歐美地區客戶訂單需求暢旺，但整體網通產業仍面臨缺料、匯率價格波動等挑戰，因公司網通事業長年與歐、美、日系大廠建立長期合作關係，提供客戶高品質與合理成本的代工代料服務，在原物料、匯率價格波動影響除可適當反應給客戶進行產品調漲，集團同步透過與供應商長年良好合作，尋找合理價格原物料採購，建立其他零件供應廠商，減輕受原料波動影響。

展望本季，兆勁維持審慎樂觀看法。由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，且全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，有利通事業訂單需求保持暢旺。

另一方面，也加速旗下記憶體、半導體再生晶圓薄化等業務表現，推升公司營收表現。

兆勁指出，持續看好全球5G、Wi-Fi6/6E技術趨勢熱潮，除網通事業透過積極開發新客戶、開發新產品、拉升竹科廠生產產能三箭齊發策略，也計畫第2季推出應用邊緣運算相關產品，擴大網通事業營運規模。

此外，也積極拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、再生晶圓薄化等多角化業務，為公司奠定另一成長的引擎。

網通廠 營收 5G

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