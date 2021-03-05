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客戶入帳遞延 晶心科首季每股虧損0.08元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

嵌入式處理器矽智財（IP）供應商晶心科（6533）今日舉行法說會，公司說明首月每股小虧0.08元，主因農曆春節前客戶入帳遞延。晶心科執行長林志明表示，從去年營收增幅明顯，加上客戶導入案件仍成長，對今年合併營收年增三成仍深具信心。

對於法人問及晶心科今年營運展望是否逐季上揚，林志明表示，晶心科的營運需長期看待，很難在一、二季就能看得清楚。

不過受惠美中貿易戰，中國晶片廠積極去美化，加上晶心科的RISC-V架構的IP系列在物聯網 、微處理器、音訊、影像及AI人工智慧等客戶導入明顯提升，加上美國客戶去年比重拉升，挹注收益，晶心科去年第4季合併營收竄升至2.69億元，季增1.6倍，寫單季新高，單季稅後純益1.2億元，每股純益2.82元，讓去年轉虧為盈，每股純益0.82元。

晶心科日前因股價漲幅過大，被主管機關要求提前公布1月自結損益，每股小虧0.08元，公司今日在法說會說明主要是客戶權利金遞延入帳。

公司仍看好好各產品已逐步從邊緣運算擴及雲端伺服器等高速運算應用領域，產品涵蓋智慧型手機、智慧音箱、共用單車衛星定位、先進輔助駕（ADAS）和任天堂Switch嵌入式快閃記憶體控制IC，以及一線資料中心大廠的交換器和路由器、WiFi6/7等5G網通晶片等。

林志明也針對輝達併購安謀，提出他的看法。他強調這項併購案凸顯輝達計劃切入過去由英特爾獨霸的個人電腦、筆電和伺服器領域；這也意謂RISC-V未來也有此機會。

林志明同時透露晶心科已完成相關車規認證，正進入規劃產品和開發階段，估計半年後將正式對外發表晶心科切入車用電子的新產品，外界可拭目以待。

晶心科 營收 法說會

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