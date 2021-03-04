NB零組件雙雄 盤中股價逆勢走揚

台股今（4）日盤中跌逾300點，但NB應用觸控IC廠義隆（2458）與微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679），有大環境應用需求仍熱與業績基本面支撐，盤中股價雙雙逆勢走揚。

義隆今日盤中股價以平盤價174元開出，最高達175.5元。鈺太昨日收在277元，今日以282元開出，最高來到286.5元。

義隆是NB觸控板、觸控螢幕與指向裝置IC龍頭，去年受惠於疫情帶來的NB應用需求，全年業績登峰，合併營收為151億元，年增59.1%，毛利率為46.7％，獲利31.93億元，年增29.5%，每股純益為11.14元。

展望本季，由於是消費性電子的淡季，義隆估計業績將呈現季減局面，但由於報價已有反映上漲的成本，因此預期毛利率表現會優於上季。

NB應用是鈺太現階段最大成長動能，今年該公司在全球NB應用MEMS麥克風的市占率，將挑戰五成，後續還希望進一步增加。

鈺太去年合併營收為18.98億元，創歷史新高，年增幅度達36.1％，獲利為3.08億元，年增89.9％，每股純益為7.57元，首度全年賺進超過半個股本。

鈺太去年業績呈現季季高情況，今年1月合併營收達2.1億元，再創新高，法人估計，其本季業績有望續創新猷。