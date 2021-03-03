新產品遭成熟製程排擠 精測前二月營收年減近二成

半導體檢測介面大廠精測（6510）今日公布2月合併為1.92億元，月減28.5%、年減33.2%，主因半導體成熟製程突然增溫，排擠新產品所需驗證產能，導致部分客戶驗收延遲。

精測累計前二月合併營收4.60億元，年減18.2%。

精測表示，排擠效應隨新測試產能開出，將於下月逐步紓解；公司對今年營運仍維持審慎樂觀看法，與半導體產業熱度一同前進。

精測指出，5G世代的來臨，各項AI人工智慧應用也應運而生，精測探針卡除既有的智慧型手機應用處理器（AP）、射頻（RF）晶片測試應用外，特殊應 用IC（ASIC）晶片的測試應用也開始增溫。

精測本季結合新SR系列探針及新一代AMLO載板，推出滿足下一代AP及高效能運算(HPC)晶片測試所需方探針卡，剛通過客戶驗證並進入量產。此探 針卡具高速、大電流、低熱膨脹等特性，可提升晶圓測試的可靠度，並助力客戶在半導體異質整合發展趨勢下，精進高複雜度晶片測試。