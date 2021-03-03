南亞科2月合併營收達57.91億元 為28個月高點
DRAM大廠南亞科（2408）受惠遠距應用帶動DRAM需求持續增溫，價格上升，今（3）日公布2月合併營收達57.91億元，月增4.7%、年增26.9%，為28個月來新高；前二合併營收為113.23億元，年增達24.9%。
南亞科在稍早法說會釋出，今年上半年DRAM市況需求穩健，供給面因供應商庫存水位持續下降，供給成長有限，預估DRAM合約價在上半年呈現逐季上揚 ，下半年也偏向樂觀，整體產業進入正循環。
南亞科董事會日前也通過去年盈餘每股配息約1.3元，配息總額為40億元，配息率52%，以今日收盤92元計算，現金殖利率為1.4%。
南亞科董事會也通過今年年度資本支出預算案，金額為156億元，比去年的85億元，增幅逾八成，其中包含第一代10奈米級製程量產準備、研發設備、停車場、辦公室及一般性等資本支出。
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