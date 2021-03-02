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敦吉手機及車用配件雙引擎發威 估今年毛利率再提升

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

由IC通路轉型至製造及驗證的敦吉（2459），受惠手機用音圈馬達（VCM）精密塑件和車用倒車雷達變壓器大單入手，公司正規劃擴充廈門廠擴充產能，預料在手機和車用雙引擎發威下，今年毛利率可再向上提升二成，法人預估全年毛利率可推升至22~24%，優於去年的20.4%，每股純益挑戰半個股本。

敦吉近幾年來積極調整營運策略，將營運毛利率及接單展望相對較佳的製造及驗證二大部門，營運比重持續提升，二大部門持續成長，帶動敦吉去年繳出近13年來最優的獲利表現。

敦吉結算去年合併營收為63.6億元，年減16％，但因製造與驗證事業群推升 毛利率表現，去年第4季單毛利率寫在23.4%單季歷史新高，全年毛利率同步推升至20.4%高，去年稅後純益5.02億元，年增2％，每股純益4.24元，為13年高點。

敦吉表示，雖然製造和驗證業務去年營收占比僅五成，但獲利卻近八成，其中製造部門占整體獲利高達67%，公司計劃申請改掛其他電子類及其他類，希望藉擺脫IC通路股本益比偏低、股價被低估的宿命，合理反應公司價值。

敦吉表示，雖然目前IC通路業務掌握訂單變數大，但今年製造和驗證二大部門訂單相當強勁，其中占製造業績比重最高的音圈馬達精密塑件、音圈馬達載體繞線等，已配合主要客戶獲美系手機大廠的市占提升，加上車用相關配件訂單提升，決定擴充廈門廠產能，估計將增加近四成，今年6、7月到位，為下半年業績注入可觀動能。

至於驗證事業群，敦吉也擴建電磁相容（EMC）檢測實驗室，以及家電產品安規檢測實驗室，並投入建立車載電子EMC檢測能力等，將隨整體車市回溫 ，為今年獲利成長添柴火 。

法人指出，敦培去年第4季受到匯損及子公司利益匯回繳稅等影響，去年第4季稅後純益1.28億元，季減28％，年減12％，每股純益0.99元。本季在訂單動能淡季不淡下，每股純益可達1元，優於歷年同期。

毛利率

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