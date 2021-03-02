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IC設計／矽創盤中飆漲停 創歷史新高價

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
矽創董事長毛穎文。記者鐘惠玲攝影/報系資料照
矽創董事長毛穎文。記者鐘惠玲攝影/報系資料照

IC設計業者矽創（8016）1月業績為歷史次高表現，該公司今（2）日盤中股價攻上漲停價212.5元，創歷史新高價。

矽創去年在新冠肺炎疫情中，營運不免受到全球手機市場發展的影響，但整體年度業績仍創歷史新高，合併營收達138.04億元，年增0.01％，獲利表現同攀高峰，來到13.84億元，年增12.5％，每股純益為11.53元，已連兩年賺進超過一個股本。

矽創去年第4季獲利4.85億元，季增53.9％，每股純益為4.05元。

除了本業手機驅動IC產品線，矽創還有旗下昇佳（6732）的感測IC業務。在產品組合方面，矽創的驅動IC本來以功能性手機應用為主，但隨著相關市場逐漸縮減，該公司也逐步擴展智慧型手機應用，目前出貨以低階機種領域為主。

矽創 智慧型手機

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