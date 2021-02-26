應廣盤中攻上漲停 股價再創新高

微控制器（MCU）廠商應廣（6716）從牛年開市以來股價狂飆，今（26）日盤中股價再度攻上漲停價116.5元，持續刷新歷史紀錄。

應廣1月合併營收為8,243.5萬元，刷新歷史紀錄，月增逾三成，年增逾九成。近期該公司也應主管機關要求，公布1月每股純益為0.88元。

應廣去年合併營收為6.82億元，年增30.7％，出貨量達近15億顆的新紀錄，尤其在大陸的消費性電子應用占有一席之地，另外，其應用於真無線（TWS）藍芽耳機的觸控IC，出貨量也明顯提升。

同時，由於雲端伺服器需求持續提升，以及有虛擬貨幣的挖礦需求，市場對伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣的BLDC散熱晶片產品線也因此受益。