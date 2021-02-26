快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

應廣盤中攻上漲停 股價再創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商應廣（6716）從牛年開市以來股價狂飆，今（26）日盤中股價再度攻上漲停價116.5元，持續刷新歷史紀錄。

應廣1月合併營收為8,243.5萬元，刷新歷史紀錄，月增逾三成，年增逾九成。近期該公司也應主管機關要求，公布1月每股純益為0.88元。

應廣去年合併營收為6.82億元，年增30.7％，出貨量達近15億顆的新紀錄，尤其在大陸的消費性電子應用占有一席之地，另外，其應用於真無線（TWS）藍芽耳機的觸控IC，出貨量也明顯提升。

同時，由於雲端伺服器需求持續提升，以及有虛擬貨幣的挖礦需求，市場對伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣的BLDC散熱晶片產品線也因此受益。

營收 晶片

延伸閱讀

汽車晶片短缺 美國會議員找上蕭美琴協助

輝達財報佳 將帶旺板卡廠

美在台協會 牽緊台灣晶片鏈

拜登要籌370億美元 提高美晶片製造產能

相關新聞

台灣大今年拚績增15％ 遠傳將配發3.25元股息

電信三雄中的台灣大（3045）及遠傳昨（25）日舉行線上法說會，台灣大罕見並未公布詳細財測，僅預估受惠於電商、新科技及電...

融程電去年EPS 3.55元 將派息4元

工業電腦廠融程電（3416）去年下半年在車檢與物流平板電腦出貨加持下營運回溫，全年營收寫下歷史新高，帶動稅後淨利來到2....

牧德：衝刺載板、半導體 今年重回成長軌道

牧德（3563）昨（25）日召開法說會釋出營運展望，牧德董事長汪光夏、總經理陳復生出席，汪光夏表示，持續衝刺載板、半導體...

文曄去年EPS 5.22元 通訊應用旺

半導體通路商文曄（3036）昨（25）日召開線上法說會，去年獲利創新高，每股純益為5.22元。展望本季，估計業績雖然可能...

TPK去年每股賺2.53元 Q1營收有望成長10％

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（25）日召開線上法說會，去年受惠筆電、平板需求暢旺，帶動去年全年稅後純益來到1...

光寶去年EPS 4.31元 擬配3.4元

光寶科技 (2301) 昨（25）日召開法說會，公布去年財報，全年稅後純益首度突破百億大關，達100.16億元，年增6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。