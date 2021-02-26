板卡廠華擎 去年每股賺11.3元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

和碩集團旗下板卡廠華擎去年因伺服器業務大增，本業顯卡、主板同步成長，去年稅後純益13.63億元，年增128%，賺逾一個股本，每股純益（EPS）11.3元，較2019年的4.95元翻倍成長。華擎指出，今年上半年維持2020年下半年旺季表現，可望創歷來同期最旺，預估全年業績持續成長。

華擎去年第4季營收43.98億元，季減15.4%，年增13.9%；毛利率22.9%，營益率11.5%，兩者都小幅季減但年增；稅後純益為3.56億元，季減26.8%，年增84.3%，每股盈餘2.96元。

華擎去年營收179.12億元，創2012年以來新高，年增33.5%；毛利率21.5%，年增3.3個百分點；營益率10.4%，年增4.7個百分點；稅後純益13.63億元，年增128.1%；每股盈餘11.3元，大幅優於2019年的4.95元。

華擎董事會昨（25）日也拍板通過去年盈餘分配案，每股擬配發8元現金股利，以昨日收盤價計算153.5元計算，現金殖利率達5.21%。

展望今年營運，華擎表示，2021年第1季將優於去年同期，主要是顯卡、主機板帶動，伺服器則是逐季回溫。目前受到挖礦與電競需求帶動，顯卡與主機板雙雙處於缺貨狀態，英特爾的晶片、電源IC等零組件也有供貨缺口。

華擎指出，2021上半年維持2020年下半年旺季表現，希望會是歷年來同期最旺。2021年業績會再成長，法人預估全年營收增兩成，再創新高，主要是因應成本上升，板卡、伺服器都會漲價。

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